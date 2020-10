Zoektocht naar muggen, nadat malaria twee levens eist, zit er na een dag al op KAR

13 oktober 2020

19u44 0 Kampenhout Het Instituut voor Tropische Geneeskunde heeft haar muggenonderzoek in Kampenhout na een dag afgerond. Dat initiatief kwam er nadat een bejaard koppel eind september Het Instituut voor Tropische Geneeskunde heeft haar muggenonderzoek in Kampenhout na een dag afgerond. Dat initiatief kwam er nadat een bejaard koppel eind september thuis stierf na de prik van een malariamug, die via de luchthaven was komen overwaaien.

Twee onderzoekers gingen maandag op pad in de buurt van de woning waar de besmettingen gebeurd zijn om er muggen en muggenlarven te vangen. Het onderzoek had niet als doel om de mug te vinden die het echtpaar besmet heeft of om andere exotische malariamuggen te vinden. Die kans is immers zo goed als uitgesloten. Wel willen de onderzoekers nagaan welke soorten muggen in de buurt voorkomen en of daar types bij zijn van de soort Anopheles, de soort die wel in staat is om malaria te verspreiden als ze eerst iemand kunnen steken die malaria heeft. De onderzoekers zochten enerzijds in het huis van het overleden koppel naar levende en dode muggen en plaatsten anderzijds in de tuin een val met een lokmiddel. Ook in natuurreservaat Torfbroek werd gezocht naar muggenlarven in verschillende mogelijke broedplaatsen, zoals boomholtes, moerassen, vijvers en voorwerpen die regenwater bevatten. “De muggenvangst die de wetenschappers van het ITG gaan doen, zal ons hoogstwaarschijnlijk niets meer leren over het overlijden van het echtpaar. We zijn er immers van overtuigd dat het hier ging om een enkele mug die werd overgevlogen en die intussen al dood is”, zegt dokter Wim Van Bortel van het ITG. De resultaten worden over enkele weken verwacht.