Zestien bestuurders onder invloed op Nieuwjaar ADPW

02 januari 2020

14u37 0

Lokale politiezone KASTZE (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst) hield op nieuwjaarsdag een verkeersactie in het teken van BOB. Dat gebeurde op de Haachtsesteenweg in Kampenhout en de Luchthavenlaan en Tervuursesteenweg in Steenokkerzeel. In totaal werden 651 bestuurders gecontroleerd, 16 ervan bleken onder invloed te rijden.