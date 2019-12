Zes bestuurders onder invloed bij verkeerscontrole ADPW

23 december 2019

De lokale politiezone KASTZE (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst) controleerde in de nacht van zaterdag op zondag op rijden onder invloed. Dat gebeurde op de Mechelsesteenweg en de Haachtsesteenweg, beiden in Kampenhout. In totaal werden 764 bestuurders gecontroleerd op rijden onder invloed. Zes van hen hadden teveel gedronken.