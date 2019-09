Wie wordt de nieuwe vrijwilliger van het jaar? KAR

06 september 2019

14u41 0 Kampenhout Wie volgt Paul Vander Elst op als vrijwilliger van het jaar in Kampenhout? Het gemeentebestuur gaat jaarlijks, in samenwerking met de welzijnsraad, seniorenraad en de andere adviesraden, op zoek naar inwoners die veel betekenen voor de Kampenhoutse samenleving.

Bij de zoektocht naar multifunctionele kandidaten zijn het de inwoners van Kampenhout die personen of groepen, die zich belangeloos inzetten voor een vereniging, een project of een activiteit, mogen nomineren. Paul kwam vorig jaar als winnaar uit de bus. Hij is al vele jaren de bezieler van de azaleaverkoop van ‘Kom op tegen kanker’ in Kampenhout. Hij zet zich met hart en ziel in om alles in goede banen te leiden en iedereen te motiveren om jaarlijks meer dan 3.000 plantjes te verkopen. Hij staat alle vrijwilligers ook steeds met raad en daad én met de glimlach bij. Een nieuwe vrijwilliger nomineren kan via het formulier op de gemeentelijke website voor 30 oktober. De vrijwilliger van het jaar krijgt als eerbetoon een bank met naamplaatje, die deze persoon of groepering op een plaats naar keuze in Kampenhout mag laten neerpoten.