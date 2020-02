Wie helpt met zwerfvuilactie maakt kans op ballonvaart KAR

19 februari 2020

15u42 0 Kampenhout De gemeente Kampenhout organiseert op zondag 22 maart de jaarlijkse zwerfvuilactie in samenwerking met Interza en de Mooimakers.

Die dag zetten verenigingen en vrijwilligers zich tussen 9 en 16 uur samen in om het zwerfvuil langs straten en wegen op te ruimen. De milieudienst zorgt voor het nodige materiaal zoals vuilniszakken, hesjes, handschoenen en grijpers. Dit kan tijdens de actie worden opgehaald en weer teruggebracht in de Glazen Zaal van het OCMW-gebouw in de Dorpsstraat 9. Na de schoonmaakactie worden alle deelnemers vanaf 15 uur uitgenodigd op een feestelijk slotevenement voor jong en oud in de Glazen Zaal.

Zes ballonvaarten

Er wordt een hapje en een drankje voorzien en verschillende activiteiten: workshops, muziek maken met afval, filmpjes, presentaties rond afvalbestrijding en nog veel meer. Onder alle deelnemers worden zes ballonvaarten en twee cadeaubonnen van de Kringloopwinkel verloot. Wie mee de handen uit de mouwen steekt, maakt dus kans om de regio eens vanuit de lucht te ontdekken. De winnaars worden bekendgemaakt op het slotevent. De gemeente roept alle inwoners en verenigingen op om met z’n allen deel te nemen aan de lenteschoonmaak.