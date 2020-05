Exclusief voor abonnees Vrouw vindt op facebook de liefde van haar leven, stort 500.000 euro naar hem...en belandt uiteindelijk zelf voor de rechter Wouter Hertogs

20 mei 2020

19u06 0 Kampenhout Een 58-jarige vrouw uit Kampenhout zit diep in de problemen. Ze leerde enkele jaren geleden op facebook een Afrikaanse man kennen. De man bleek een oplichter te zijn en troggelde al haar geld af. In totaal stortte ze maar liefst 500.000 euro, waaronder het merendeel ‘geleend’ geld van kennissen, naar hem. Uiteindelijk belandde ze zelf voor de rechter voor het oplichten van die kennissen. “Ik blijf erbij: ook ik ben een slachtoffer”, snikte ze tegen de rechter.

Niet minder dan 1.600 Belgen zijn de voorbije vier jaar opgelicht door zogenaamde vriendschapsfraudeurs. Dat zijn mensen die ze op sociale media of datingsites hebben leren kennen en die er na een tijdje in slagen om hen geld af te troggelen. In totaal werd sinds 2016 liefst 13,6 miljoen euro buitgemaakt. Maria* (58) uit Kampenhout was een van hen. Ze leidde een rustig leven in haar huisje in het centrum van Kampenhout. Nadat Maria haar job op de luchthaven van Zaventem verloor was ze werkloos. Ze was nooit getrouwd en had geen kinderen. In de liefde vlotte het niet.

