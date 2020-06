Vrouw troggelt half miljoen af van kennissen voor ‘liefde van haar leven’: 20 maanden cel met uitstel

Kampenhout

Een 58-jarige vrouw uit Kampenhout is veroordeeld tot 20 maanden cel voor oplichting. Ze leerde enkele jaren geleden op Facebook een Afrikaanse man kennen . De man bleek een oplichter te zijn en troggelde al haar geld af. In totaal stortte ze liefst 500.000 euro, waarvan het merendeel ‘geleend’ geld van kennissen was, naar hem. Toch één positief punt: omdat de straf met uitstel werd uitgesproken voor het deel dat de voorlopige hechtenis te boven ging, moet ze niet opnieuw naar de gevangenis.