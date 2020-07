Vrouw die kennissen half miljoen aftroggelde voor Afrikaanse ‘Facebookliefde’ legt zich neer bij veroordeling Wouter Hertogs

17 juli 2020

15u33 0 Kampenhout Een 58-jarige vrouw uit Kampenhout Een 58-jarige vrouw uit Kampenhout werd vorige maand veroordeeld tot 20 maanden cel , waarvan het merendeel met uitstel, voor oplichting. Ze tekent geen beroep aan tegen deze veroordeling. De vrouw leerde enkele jaren geleden op Facebook een Afrikaanse man kennen. De man wist haar erg veel geld te doen storten. Toen haar eigen geld op raakte, troggelde ze hoge sommen geld af van haar familie en kennissen. In totaal stortte ze liefst 500.000 euro naar hem.

De vrouw uit Kampenhout was helemaal in de ban geraakt van de Afrikaanse Romeo, een man die ze via Facebook had leren kennen. De twee belden soms ook met elkaar, wat haar er alleen maar meer van overtuigde dat ze misschien eindelijk de liefde van haar leven gevonden had. In de eindejaarsperiode van 2018 belde ze hem op om hem nog eens te horen. Groot was haar verbazing toen ze een vreemde stem hoorde aan de andere kant van de lijn. “Ik ben een dokter en sta hier naast de man die u wilde bellen. Hij heeft een zwaar verkeersongeval gehad en ligt net als zijn dochtertje op intensieve zorg”, klonk het.

Bovendien had de onbekende man nog meer slecht nieuws voor haar. “Zolang er niet betaald wordt voor zijn ziekenhuiskosten kan ik hen niet opereren. Zo werkt dat hier in Afrika: eerst betalen, dan opereren.” De vrouw voelde de grond onder haar voeten wegzakken en stortte onmiddellijk 10.000 euro op het rekeningnummer dat de zogenaamde dokter haar had gegeven. Romeo overleefde de crash, maar kon naar eigen zeggen de rekeningen niet betalen. Hierop gaf ze stap per stap al haar zuurverdiende centjes weg aan haar Afrikaanse vriend.

Aftroggelen

Ze leende geld bij familie en vrienden en sprak zelfs kennissen van vroeger aan. Een van hen was een 82-jarige vrouw die in de buurt woonde en die ze vroeger nog had gekend. Ze zette de bejaarde vrouw emotioneel onder druk en vroeg haar om geld. Het werkte, want het slachtoffer bleef geld storten en afhalen. In totaal gaf de oudere vrouw haar naar eigen zeggen liefst 119.000 euro. Ook bij familie en vrienden ging de Kampenhoutse geld halen.

In totaal kreeg ze zo 500.000 euro bij elkaar, geld dat allemaal naar Afrika gestuurd werd. Een man die verliefd op haar was leende haar zelfs 326.000 euro. Opmerkelijk: hij stelde zich geen burgerlijke partij in het dossier. Toen ook het geld van de bejaarde vrouw op was, kwam de onverkwikkelijke zaak aan het licht. De oplichtster belandde even in voorhechtenis en het parket vervolgde haar voor oplichting. De rechtbank bevond haar schuldig aan de oplichting van de bejaarde kennis. Wel besloot de rechter mild te blijven. Het parket had eerder een effectieve celstraf van 3 jaar gevorderd, maar dit vond de rechtbank veel te zwaar. Gezien de specifieke context van de feiten kreeg ze slechts 20 maanden cel, waarvan een groot deel met uitstel werd uitgesproken. Daardoor moet ze niet meer opnieuw naar de cel. De verdediging legt zich nu neer bij het vonnis en besloot geen beroep aan te tekenen.