Vrouw (84) overleden na aanrijding met Lijnbus ADPW

01 oktober 2019

Een 84-jarige dame uit Kampenhout is overleden nadat ze deze voormiddag omstreeks 11.30 uur met haar wagen werd aangereden door een bus van De Lijn. “De vrouw reed met haar wagen de De Croixlaan in Kampenhout uit en wilde de Haachtsesteenweg oprijden. Zij wilde zich vermoedelijk in de richting van Melsbroek begeven, maar had de bus van De Lijn niet opgemerkt toen deze over de busstrook richting Kampenhout-Sas reed. De wagen van dame werd vol geraakt in de linkerflank. Daarop kwam de dame gekneld te zitten. De brandweer kon de dame uit de wagen bevrijden. Zij bleef de hele tijd bij bewustzijn en werd na de bevrijding onmiddellijk naar het ziekenhuis overgebracht. Daar overleed zij aan haar verwondingen”, zo bevestigt korpschef Filip Vansteenbergen van de lokale politiezone KASTZE (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst). Op de Lijnbus zaten op dat moment enkele inzittenden, maar niemand geraakte gewond.