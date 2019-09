Vrijspraak voor ‘dief’ die net op tijd wegvlucht WHW

19 september 2019

16u43 0 Kampenhout Een Roemeen is vrijgesproken voor een winkeldiefstal in een Kruidvat-filiaal in Kampenhout. Tijdens zijn rooftocht door de winkel merkte hij dat de winkelbediende hem in het oog hield. Daarom vluchtte hij zonder buit weg. “Zelfs al had hij de bedoeling om te stelen, dan nog heeft hij vrijwillig deze poging gestaakt”, aldus de rechter.

Damir R. dacht op 17 april 2018 nog een een goede slag te kunnen slaan. Hij laadde zijn winkeltas vol met de duurste cosmetica (in totaal 2.000 euro) en zocht een goed moment om hiermee de winkel te verlaten. Een oplettende winkeldetective vond dat hij zich verdacht gedroeg en besloot hem te volgen tot aan de kassa. R., een doorgewinterde winkeldief, had dit echter in de gaten en besloot eieren voor zijn geld te kiezen. Hij liet het mandje staan in de winkel en spurtte naar zijn wagen, waarna hij zonder buit met gierende banden vertrok. Het parket had een celstraf van 1 jaar met uitstel gevorderd voor poging diefstal maar ving bot voor de Brusselse correctionele rechtbank.

“Gevuld strafregister volstaat niet”

“Het is niet omdat het strafregister van beklaagde goed gevuld is en omdat hij zich verdacht gedroeg dat het vaststaat dat hij de intentie had om te stelen. En zelfs al had hij de bedoeling om te stelen, dan nog heeft hij vrijwillig deze poging gestaakt”, meende de rechter waarna hij de man vrijsprak.

De vrijspraak is nog opvallender omdat de man zijn kat stuurde naar de rechtbank. Zelfs zonder verdediging verkreeg hij dus de vrijspraak.