Voorzitter Andries Vanhoof (Sporting Kampenhout) na afgelasting: “Spelers preventief in quarantaine geplaatst” Stijn Deleus

21 september 2020

16u28 0 Kampenhout Competitievoetbal in coronatijden, dat is soms ook afwachten of de match in het weekend wel zal kunnen doorgaan afhankelijk van het beschikbare spelersmateriaal. Bij Sporting Kampenhout weten ze er alles van. De eersteprovincialer miste zondag zes spelers en daardoor diende de topper tegen Grimbergen afgelast te worden.

Chapeau dat ze bij de club de COVID-richtlijnen zo nauwgezet opvolgen. Meer zelfs, eigenlijk hoefden de spelers helemaal niet getest worden, nadat iemand uit de entourage begin vorige week met oppervlakkige symptomen kampte.

“De betrokkene heeft uiteraard meteen een test aangevraagd, die in de loop van vorige woensdag trouwens negatief was gebleken”, doet voorzitter Andries Vanhoof het relaas. “Maar we hadden toen al uit voorzorg aan zowel spelers als de sportieve staf gevraagd om zich één voor één te laten testen en vorige vrijdag kwam daar dan één positief geval uit voort. We hebben dan meteen bij de besmette speler zelf afgetoetst met wie hij nauwer contact had de dagen voordien en die jongens werden preventief in quarantaine geplaatst. Nadien werden ze ook via de officiële contact tracing benaderd, dus dat begint blijkbaar steeds beter te draaien. Nu, het gevolg was dat we in totaal zes spelers moesten missen en dus zagen we ons genoodzaakt om de eerste thuismatch tegen Grimbergen uit te stellen.”

Lunches

“Vooral voor de betrokken spelers is dit erg vervelend, want zij zitten tot nader order in afzondering terwijl ze dus op ééntje na allemaal negatief getest hebben”, gaat de voorzitter verder. “Ik vermoed dat ze alle zes de komende dagen opnieuw getest zullen worden. Hopelijk kunnen ze dan opnieuw naar hun werk als de resultaten negatief zijn. Voor ons als club valt het al bij al nog mee. We halen onze inkomsten wel voor een groot stuk uit evenementen zoals ons lunches en die hebben we alsnog kunnen laten doorgaan op zaterdagavond en zondagmiddag. Maar rond 15 uur was het feest onherroepelijk gedaan. Geen aantrekkelijke topper waarin de ploeg het één en al wilde rechtzetten en ook geen inkomsten meer van de kantine. Positief was wel dat bij Voetbal Vlaanderen snel met een nieuwe datum op de proppen kwamen. Onze match wordt nu ingehaald op woensdag 30/9, al zullen we dan moeten uitwijken naar ons B-terrein waar we wel over een lichtinstallatie beschikken. De wedstrijd van komend weekend tegen Veltem wordt dan de week erop ingehaald.”

Blijven voetballen

Een dooreengeschudde kalender is het resultaat, maar toch hoopt Andries Vanhoof dat er kan blijven gevoetbald worden. “Zeker voor onze jeugdploegjes, waar alle matchen wel gewoon zijn kunnen doorgaan. Aan de reacties van onze ontgoochelde supporters merk je ook maar al te goed dat zo’n competitiematch in het weekend een welgekomen afleiding vormt voor al hetgeen er in de wereld gaande is. De praktische beslommeringen nemen we er maar voor lief bij”, besluit de voorzitter.