Vijf dagen verkeershinder om riooldeksels te vervangen

31 mei 2019

Aquafin gaatin de Aarschotsebaan in Kampenhout, ter hoogte van huisnummer 96, twee riooldeksels vervangen. Een voor de brug en een na de brug. Daardoor zal er vermoedelijk vijf dagen lang een omleiding gelden. De eerste omleiding gaat via de Dorpelstraat, Haachtsesteenweg en de Hutstraat in beide richtingen. De tweede omleiding volgt de Wildersesdreef en de Terloonstraat in beide richtingen. Alle plaatselijk verkeer is mogelijk, net zoals de doorgang voor fietsers en voetgangers.