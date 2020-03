Vier rusthuisbewoners Molenstee besmet met coronavirus KAR

31 maart 2020

16u39 0

In woonzorgcentrum De Molenstee in Kampenhout hebben vier rusthuisbewoners positief getest op het coronavirus. “De mensen die positief testten blijven op de kamer, net als zij die symptomen vertonen. Onze bewoners die geen symptomen hebben, die krijgen de keuze”, zegt directeur Marc Dierick. “We hebben al het nodige in huis om iedereen verder te beschermen”, bevestigt de directeur. Een bewoner werd ondertussen overgebracht naar het ziekenhuis. In Kampenhout ligt het totaal aantal besmette mensen met corona op 18. Het wetenschappelijk instituut Sciensano heeft gegevens vrijgegeven over de coronacrisis in België. Voor het aantal besmettingen in andere gemeenten te bekijken, klik je hier.