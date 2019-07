Vier bestuurders in overtreding bij controle op zwaar vervoer ADPW

30 juli 2019

Het verkeersteam van politiezone KASTZE (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst) heeft dinsdagvoormiddag een actie op zwaar vervoer gehouden in samenwerking met de wegeninspectie en Goca. Bij acht controles met de tachograaf bleken vier bestuurders in overtreding. Een vrachtwagen was overladen. Zes voertuigen ‘transport gevaarlijke goederen’ werden gecontroleerd. Een ervan beging een kleine overtreding en kreeg een waarschuwing. Drie bestuurders kregen een boete, omdat het bedrijfsvoertuig niet in orde was met het technisch reglement. Tot slot ontving één bestuurder een boete, omdat de lading van de vrachtwagen niet werd afgedekt en een rechtstreeks gevaar vormde voor de andere weggebruikers. Alle bestuurders legden een negatieve ademtest af.