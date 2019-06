VIDEO: Hevige schade bij industriebrand aan Kampenhout-Sas ADPW

11 juni 2019

18u31 12 Kampenhout Bij afvalverwerkingsbedrijf Renewi in de Industriestraat in Kampenhout is vanmiddag omstreeks 15 uur een zware industriebrand ontstaan. Hoe dat is kunnen gebeuren is vooralsnog onduidelijk. “De brandweer heeft de brand ondertussen onder controle. Zij gaan hem gecontroleerd laten uitbranden. Buurtbewoners houden best nog even ramen en deuren dicht, al is er in principe geen gevaar voor de omgeving”, zegt burgemeester Kris Leaerts (Team Burgemeester).

Omstreeks 15 uur merkte een werknemer van Renewi de brand op. Het afvalverwerkingsbedrijf verwittigt onmiddellijk de Leuvense brandweer. Een adresbeschrijving is eigenlijk overbodig, want de rookpluimen zijn tot in Leuven te zien. “Op dat ogenblik waren er een twintigtal mensen aanwezig in de loods. Zij konden zonder problemen de plek verlaten. Er vielen dan ook geen gewonden”, benadrukt Leaerts. Eén brandweerman werd wel bevangen door de rook. Hij werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht.

Ondertussen heeft de Leuvense brandweer het vuur onder controle. Zij kregen daarbij steun van hun collega’s uit Haacht en Aarschot. “Al die manschappen waren nodig want het gaat wel degelijk om een hevige brand. Het gebouw is volledig opgebrand. Binnen lag er bouw-en sloopafval en restafval van restaurantkeukens. De brandweer zal de brand nu gecontroleerd laten uitbranden. Dat is veel milieuvriendelijker. De rookontwikkeling is ondertussen ook al fel verminderd, maar voorlopig zou ik toch aan de omwonenden willen vragen om ramen en deuren nog even gesloten te houden. Al kan ik hen geruststellen: er zijn geen giftige stoffen vrijgekomen”, bevestigt Leaerts.

Voorlopig is het nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Wat wel zeker is, is dat de brandweer nog wel een aantal uur zoet zal zijn met de bluswerken. “De brandweer heeft speciaal een watergordijn opgetrokken met water uit het kanaal om het vuur te kunnen bestrijden. De zijkanten van de brandzone worden nat gehouden, waardoor er geen gevaar is voor de omgeving. Maar aangezien we het vuur gecontroleerd laten uitbranden, gaan de werken zeker zijn tijd vergen”, besluit burgemeester Leaerts.