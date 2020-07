VIDEO. Gemaskerde inbrekers roven brasserie leeg: “Zelfs het spaarpotje voor het personeel is weg” Kim Aerts en Robby Dierickx

04 juli 2020

Kampenhout Vijf inbrekers hebben in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken bij brasserie De Loft aan de golfclub in Kampenhout. "Extra zuur na al onze inspanningen door de coronamaatregelen", zegt uitbater Kevin Ringoet.

De vijf inbrekers waagden donderdagnacht om iets na een uur hun kans. Terwijl eentje buiten op de uitkijk bleef staan, drongen de vier anderen de brasserie binnen. Minstens drie van hen werden gefilmd door de bewakingscamera’s. “Het is allemaal zo snel gegaan. Het alarm trad meteen in werking en de politie heeft nog met man en macht gezocht, maar voorlopig is er nog geen spoor”, zegt de moedeloze uitbater. “We hebben net corona doorsparteld en dan gaan zulke sujets zonder scrupules te keer.”

De indringers forceerden een schuifraam om binnen te geraken. Ze gingen onder meer aan de haal met het kassasysteem. “Dat kost ons 7.000 euro en dat zijn zaken waar zij niks mee kunnen doen. Ook de kassa, laptop, iPad, schoenen, alcohol en het spaarpotje van het personeel namen ze mee. Daarna zijn ze over het golfterrein gevlucht”, weet Ringoet. De politie kamde de buurt nog uit, tevergeefs. Ook bij de golfclub werd ingebroken. Daar werden papieren en het startgeld van de kassa ontvreemd. De uitbater diende klacht in bij de politie, maar van de vijf is voorlopig geen spoor.