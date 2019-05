Twintiger krijgt gepeperde rekening voor bezit van knipmes WHW

28 mei 2019

15u01 0 Kampenhout Een twintiger uit Kampenhout is veroordeeld tot een boete van 2.000 euro, waarvan de helft met uitstel, nadat hij betrapt werd met een knipmes. Omdat hij de minnelijke schikking van 500 euro niet betaalde, moet hij nu het dubbele ophoesten.

Op 23 november 2017 werd de man tegengehouden, omdat hij te snel reed. Hij gaf meteen een gebruikershoeveelheid cannabis af. Problematischer was het knipmes dat de agenten op de zetel zagen liggen. Dit is een vrij verkrijgbaar wapen, maar de man had geen enkele wettige reden om dit bij zich te hebben. Daarom kreeg hij een voorstel tot minnelijke schikking van 500 euro. Die vergat hij te betalen, waardoor hij vervolgd werd voor verboden wapenbezit. Het parket had een boete van 2.400 euro gevorderd. “Dat mes was niet van hem, maar van een vriend”, aldus zijn advocate die daarom om de vrijspraak verzocht. De rechter geloofde zijn verhaaltje niet en gaf hem toch een boete, zij het minder dan het gevorderde bedrag.