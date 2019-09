Tuinierende gouverneur vraagt aandacht voor vrijwilligerswerk KAR

20 september 2019

14u23 0

Provinciegouverneur Lodewijk De Witte heeft vrijdag de tuin van mfc Combo in Kampenhout onder handen genomen met zijn medewerkers. Mfc Combo is een organisatie in de bijzondere jeugdzorg. Ze bieden een begeleiding van gezinnen met kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar in een problematische leefsituatie. Het opzet was om vrijwilligerswerk op die manier onder de aandacht te brengen. “Vrijwilligerswerk is in onze samenleving niet evident maar wel waardevol. Zeker in de ondersteuning van sociale organisaties is dit vrijwilligerswerk heel erg belangrijk. Daarom hebben we onze tijd vrijwillig geschonken aan de unit Malpertuus van de mfc Combo”, zegt gouverneur Lodewijk De Witte. “Combo-begeleiding is gericht op het ontwikkelen van kansen voor kinderen en jongeren in problematische opvoedingssituaties vanuit een geloof in de groeikracht en mogelijkheden van elke persoon”, zegt projectmedewerker Els De Boer.

“Contextbegeleiding staat in iedere begeleiding centraal en vormt de basis voor ieder traject. Iedere begeleiding is op maat van het kind of de jongere. Daarbij gaan ze uit van de verwachtingen, noden en perspectieven van alle betrokkenen. Een betrouwbare omgeving creëren voor zowel kinderen, jongeren, ouders, familieleden en andere betrokkenen is zeer belangrijk. Mfc Combo zoekt zeer gedreven naar creatieve manieren om de deuren van hun huis verder open te zetten”, besluit De Boer.