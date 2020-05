Tractorsluis moet soelaas brengen voor sluipverkeer omgeving Oude Haegestraat Kim Aerts

29 mei 2020

17u01 0 Kampenhout De Oude Haegestraat in Kampenhout krijgt vanaf volgende week een tractorsluis, een verhoging van het wegdek in het midden, om sluipverkeer te weren. Auto’s kunnen er niet meer door, fietsers, voetgangers en tractors wel.

De Oude Haegestraat in Kampenhout is een favoriete sluiproute van veel automobilisten die gewestwegen en Kampenhout-Sas proberen te vermijden. Dit maakt het gevaarlijk voor fietsers en voetgangers die niet meer op een veilige manier de Oude Haegestraat kunnen gebruiken. Een ander gevolg is dat er meer file ontstaat aan de lichten van Buken omdat al deze autobestuurders hun weg moeten verderzetten op de Leuvensesteenweg. Daarom heeft de gemeente besloten om een tractorsluis te plaatsen en dus een doorlopende straat in te voeren in de Oude Haegestraat aan de kruising met de Stokstraat en de Twee Lindenstraat, in plaats van de knip aan de kruising met de Leuvensesteenweg.

Zo blijft het voor landbouwers mogelijk om hun veld langs deze kant te bereiken. De verkeerscommissie is akkoord gegaan met deze beslissing. De gemeenteraad keurde dit aanvullend reglement goed. De voorbereidende werken, zoals het plaatsen van de borden, gebeurden afgelopen week. Het definitief afsluiten volgt op 2 juni 2020.