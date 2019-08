Tips over duurzaam wonen en (ver)bouwen? Kyotomobiel vat 9 weken post in Kampenhout KAR

De Kyotomobiel van 3Wplus, de gemeente en de provincie Vlaams-Brabant staat dit najaar negen weken lang in Kampenhout. In de Kyotomobiel kan gratis advies worden ingewonnen over duurzaam wonen en (ver)bouwen. In de Kyotomobiel zit een energiedeskundige klaar om gratis vragen over duurzaam wonen en (ver)bouwen te beantwoorden. Wie concrete renovatieplannen heeft, krijgt van de ‘benovatiecoach’ begeleiding van a tot z. Voor 40 euro voert de deskundige een energieaudit van de woning uit, gevolgd door een rapport met een overzicht van de mogelijke maatregelen en de kostprijs van de investeringen. Ook wordt mee gezocht naar aannemers, offertes worden nagekeken en na de werkzaamheden volgt een kwaliteitscontrole. De Kyotomobiel staat vanaf 9 september achtereenvolgens aan het OCMW in de Dorpsstraat, het dorpsplein in het centrum van Berg, de oude pastorie in het centrum van Nederokkerzeel, de parking voor de Sint-Jozefkerk in Relst en in het centrum van Buken.