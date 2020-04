Tienduizend wandelaars brengen virtueel bezoek aan Silsombos en Lipsewandeling Kim Aerts

11u16 0 Kampenhout Al meer dan tienduizend bezoekers hebben sinds vorige week de Silsomboswandeling in Kampenhout en Kortenberg verkend met de virtuele wandeling van Toerisme Vlaams-Brabant.

Toerisme Vlaams-Brabant startte vorige week met het aanbieden van volledig gefilmde wandelingen via haar sociale mediakanalen.

“Mensen die in deze tijden niet kunnen of durven op stap gaan, geven we op deze manier toch de kans om van de natuur en fijne plekjes in onze provincie te genieten zonder het huis te moeten verlaten”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Toerisme.

Toerisme Vlaams-Brabant ging van start met de Lipsewandeling in Tildonk. Nu is ook de Silsomboswandeling in Erps-Kwerps en Nederokkerzeel online geplaatst. En dat kon op bijzonder veel bijval rekenen. Uit de reacties blijkt dat velen deze digitale wandelvorm als opstap zien om in betere tijden de gefilmde trajecten ook op het terrein te doen. Deze week wordt de Alsembergwandeling in Tielt-Winge online geplaatst. Er zullen in de komende weken nog twee wandelingen in beeld worden gebracht en op sociale media gepubliceerd.