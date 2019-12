Tien bestuurders onder invloed bij verkeerscontrole ADPW

06 december 2019

Lokale politiezone KASTZE (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst) heeft het afgelopen weekend, in de nacht van zaterdag op zondag, een verkeersactie gehouden aan de Haachtsesteenweg in Kampenhout en de Brusselsesteenweg in Zemst. Die actie ging door van 20 tot 4 uur. De politie maakte de resultaten nu bekend.

In totaal werden 802 bestuurders gecontroleerd op rijden onder invloed. Tien ervan bleken effectief onder invloed te rijden (9 alcohol, 1 drugs). Daarnaast werden 16 boetes opgesteld voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, het niet bij hebben van de identiteitskaart en/of rijbewijs, het negeren van een stopbevel en meer personen vervoeren dan toegelaten.