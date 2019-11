Tentoonstelling verhuist van Spanje naar Kampenhout KAR/RDK

31 oktober 2019

19u55 0 Kampenhout Kunstenares Ellen Marie Moysons (25) stelt vanaf vrijdag tentoon in Hof ter Loonst in Kampenhout. Na een omzwerving in Spanje keer de dochter van tv-presentatrice Anne De Baetzelier terug naar België.

Na haar eerste tentoonstelling “Metamorphosis” die in maart dit jaar op veel belangstelling kon rekenen, heeft Ellen Marie zich 6 maanden teruggetrokken in een Spaans vakantiehuis. Ze bereidde er haar nieuwe expositie met een reeks houtskooltekeningen voor, getiteld ‘Ensimismamiento’, hetgeen letterlijk vertaald wordt als ‘ver-innerlijking’.

“Op 6 september werden de werken In de Spaanse regio van Murcia tentoongesteld en warm onthaald. Maar de weergoden gooiden roet in het eten. Door de ongeziene onweders en zware overstromingen in die regio van Spanje werd de expositie al na een paar dagen stopgezet. Aangezien haar volgers op het thuisfront ook niet de kans kregen om de werken in het echt te bewonderen, besloot Ellen Marie om de hele tentoonstelling naar België te brengen. Ze vond een uitzonderlijke locatie in de gemeente Kampenhout, waar ze opgroeide”, vertelt mama Anne De Baetzelier.

Op 1 november start ‘Ensimismamiento’ dus op Belgische bodem in Hof ter Loonst, een oud kasteel dat dateert uit de 12e eeuw. Meer informatie over de tentoongestelde werken, de locatie en de data van de expositie kan u terugvinden op www.ellenmarie.be.