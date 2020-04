Stroken van glas, nagels en duimspijkers langs vaart in Kampenhout: “Dit is echt niet oké, maar sommige coureurs gedragen zich heel onbeleefd” Joris Smets

11u51 0 Kampenhout In Kampenhout heeft een onbekende tot twee maal toe stroken van glas, nagels en duimspijkers over de hele baan gelegd. Politiezone Kastze (Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst) en burgemeester Kris Leaerts (CD&V) begrijpen de frustraties, maar roepen op om deze niet op die manier uit te werken. De burgemeester stelt dat het gissen is naar de exacte beweegredenen van de onbekende, maar sluit niet uit dat een frustratie aan coureurs aan de basis ligt van het voorval. Op Facebook geven verschillende inwoners aan dat dit niet oké is, maar dat sommige coureurs zich regelmatig onbeleefd opstellen tijdens het fietsen langs de vaart, wat de aanleiding zou kunnen zijn voor de stroken.

De onbekende was niet aan zijn proefstuk toe. De politie kwam onlangs al ter plaatse om een soortgelijke strook, op dezelfde plaats, op te ruimen. “Ik denk dat het uit frustratie is in verband met de lockdown”, stelt burgemeester Kris Leaerts (CD&V). “Ik begrijp die frustratie, maar dit is echt niet de oplossing. Het is twee keer op dezelfde plaats gebeurd. De tweede keer was het verspreid over een strook van 200 meter langs de vaart. Het is een heel moeilijke plaats om te controleren. Langs de ene die baan heb je de vaart, langs de andere een bos. Ik wil nogmaals een oproep doen: we begrijpen dat dit een moeilijke en frustrerende periode is voor iedereen, maar dit is absoluut niet de oplossing. We doen het nodige om een oogje in het zeil te houden. Als iemand iets ziet, meldt dit zeker aan de politie. We tillen hier niet licht aan. Er is een proces-verbaal opgesteld tegen een onbekende. Dit creëert onnodige, gevaarlijke situaties. Het is een heel spijtig voorval in deze tijden.”

Fietsers en wandelaars

Het voorval lokt op Facebook veel reactie uit. Iedereen geeft aan dat dit echt niet oké is, maar ook dat sommige coureurs zich regelmatig gevaarlijk en onbeleefd opstellen langs de vaart in Kampenhout. Zo geeft een vrouw aan dat ze laatst met haar dochtertje in de kinderwagen op wandel was langs de vaart. “Ik kreeg het verwijt toegeroepen dat ik te veel plaats innam (een kinderwagen is nu eenmaal wat breder) en aan de kant moest. De fietser spuwde net naast ons op het asfalt. Dat is natuurlijk ook niet fijn, ik voel mij alvast niet meer veilig als wandelaar op de vaart en ga daar voorlopig dan ook niet meer wandelen.”

Andere wandelaars geven ook aan dat het regelmatig niet leuk is om aan de vaart te wandelen. “Ik heb daar een boot liggen. Die fietsers denken echt dat het een racebaan is”, “Niet akkoord met deze actie, maar het mag wel gezegd dat je nog nauwelijks kan joggen aan de vaart zonder onderuit gereden te worden door fietsers type coureur”, en “Vorige week voor mijn deur bijna omver gereden door drie coureurs die schouder aan schouder bleven rijden en vonden dat het fietspad (we hebben geen voetpad hier) over de hele breedte van hun was.”