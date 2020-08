Stort in natuurgebied Torfbroek wordt verwijderd KAR

07 augustus 2020

12u39 0 Kampenhout De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is gestart met de verwijdering van een oud stort in het natuurgebied Het Torfbroek in Kampenhout. De werken liepen kort na de start vertraging op door de ontdekking van asbest in het stort.

“Het vereiste enig onderzoek om vast te stellen over welk soort asbest het gaat, hoe het verwijderd kan worden en waar het stortmateriaal verwerkt moet worden. Daarnaast moesten er ook bijkomende financiële middelen gezocht worden. Het actuele afgraven van het stort met het asbest en het transport gebeurt op een veilige manier zodat er voor de omwonenden geen gevaar is”, zegt beheerder Natuurpunt.

Omdat in de Torfbroeklaan een school gelegen is, werd er voor gekozen om de werken zoveel mogelijk buiten de schoolperiode uit te voeren.

Het Torfbroek is het oudste, erkende natuurreservaat in Vlaanderen dat heel wat zeldzame biotopen en soorten herbergt zoals orchideeënsoorten, parnassia en kranswieren in de vijvers. Er dringen zich echter werken op om de natuurwaarden te behouden. Naast de verwijdering van het stort wordt binnenkort ook slib uit de fauna- en floravijver verwijderd omdat te veel slib funest is voor planten en dieren.

Op deze locatie worden ook bomen in de oeverzone tot op de grond geknot, een deel van oever ingericht als rietland, de waterafvoerconstructie vervangen en dijken hersteld. Er zal nog een infoavond georganiseerd worden voor omwonenden op donderdag 10 september om het ruimen van slib in de vijver en de andere geplande werken toe te lichten.