Sportzaal Kampenhout nog zeker week dicht door stormschade JSL

17 februari 2020

12u57 0 Kampenhout De sportzaal in Kampenhout blijft nog zeker een week dicht. Storm Dennis raasde gisteren over het land en heeft in onze regio vooral voor materiële schade gezorgd. Het dak van de grote sportzaal in Kampenhout raakte zwaar beschadigd. Het aanliggende cafetaria blijft wel open.

“Het was even verschieten”, zegt eerste schepen Gwenny de Vroe (Open VLD). “De helft van het dak van de grote sportzaal is weggevlogen. De schade is beperkt gebleven tot de sportzaal en het dak zelf, dat drie tuinen verder is gaan vliegen. Er waren gelukkig geen mensen aanwezig in de zaal op het moment dat het gebeurde. Er zijn ook een aantal lekken wat voor waterschade in de sportzaal heeft gezorgd. Deze blijft zeker nog een week dicht voor de nodige herstellingswerken”.

De sportdienst en het cafetaria in het gebouw blijven wel open. Deze hebben geen schade ondervonden van de storm.