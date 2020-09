Sporting Kampenhout start het seizoen met nieuwe coach Denis Dessaer in eerste provinciale: “Ik wil geen passant zijn” Stijn Deleus

10 september 2020

12u52 0 Kampenhout Nadat het vorig seizoen mede door de bruuske voetbalstop nipt de promotie naar nationale aan zich voorbij zag gaan, begint Sporting Kampenhout er dit weekend opnieuw aan in de hoogste provinciale reeks met een lastige uitmatch bij Borght-Humbeek. Ditmaal met Denis Dessaer als nieuwe hoofdcoach, die zowel als speler én coach de nodige adelbrieven kan voorleggen.

De verschillende clubs overlopen zou ons te ver leiden, dus pikken we er de opvallendste passages uit ’s mans rijkgevulde cv uit. Zoals de titel in tweede klasse met Brussels begin jaren 2000 of zijn passage bij eersteklasser Oostende in het seizoen ’13-’14. Maar wat vooral in het oog springt, is zijn bijzondere band met coach Felice Mazzu.

“Als speler werd ik vaak de rechterhand of het verlengstuk van Mazzu op het veld genoemd toen hij er van 2010 tot 2013 trainer was en eigenlijk klopt dat wel”, reageert Dessaer. “Van meet af aan hadden we een bijzonder goede band en dat leidde tot sportieve hoogtepunten zoals de promotie naar tweede klasse in 2011. Nee, ik kan zeker met fierheid terugblikken op mijn spelerscarrière, omdat ik er naar mijn mening alles heb uitgehaald en loon naar werken heb gekregen als centrale verdediger.”

Echte gevoelsmensen

Zijn eerste stapjes als trainer zette Dessaer in Bornem in 2017. Nadat hij het seizoen begonnen was als speler, behoedde hij de club vervolgens voor de degradatie naar de derde amateurklasse. “En toch besloot ik het seizoen erop de voetbalschoenen weer aan te trekken en er nog een jaartje Diegem Sport bij te doen”, zegt hij daarover. “Nadien was het helemaal op als speler. Bij BOKA United heb ik vervolgens op korte tijd iets neergezet met een vijfde plaats in tweede provinciale. Tot ik in 2019 dan het aanbod kreeg van topclub Racing Genk om er assistent-trainer te worden aan de zijde van mijn goede vriend Mazzu. Het is spijtig genoeg een relatief korte periode van vijf à zes maanden geworden. Ondanks alles is het een toffe en leerrijke ervaring geweest waar ik zeker geen spijt van heb. Maar tegelijk wil ik nooit meer meemaken wat ik daar meegemaakt heb. Het voetbal blijft toch een rare wereld, zeker op het hoogste niveau. Zowel ik als Mazzu zijn echte gevoelsmensen en in het topvoetbal is de empathie soms ver zoek. “

Geen passant

“Als ik iets geleerd heb, is dat het gevoel echt goed moet zitten en daarom ben ik blij dat ik nu bij Kampenhout ben terechtgekomen”, aldus nog Denis Dessaer. “Ik heb hier nog in de jeugd gespeeld tot mijn dertien à veertien jaar en ben zelfs jeugdtrainer geweest. Het plaatje klopt gewoon en ik wil hier dan ook graag iets opbouwen. Daarom dat ik meteen voor drie jaar getekend heb, want ik wil geen toevallige passant zijn.”