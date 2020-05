Schepen wil voortaan elke gemeenteraad live streamen Kim Aerts

17u21 0 Kampenhout De gemeenteraad en de OCMW-raad van Kampenhout zijn donderdag voor het eerst te volgen via een livestream. Op die manier krijgen burgers de kans om de zitting online bij te wonen. Schepen Gwenny De Vroe (Open Vld) hoopt dit in de toekomst te kunnen herhalen.

De bijeenkomst van de gemeenteraad in Kampenhout zal donderdagavond voor de tweede maal virtueel verlopen door de coronamaatregelen. Vorige maand werd er eveneens digitaal vergaderd, maar toen was er geen livestream mogelijk. “Als schepen voor Communicatie ben ik tevreden dat we met deze oplossing de openbaarheid van bestuur kunnen garanderen. Van zodra de gemeenteraad weer in normale omstandigheden kan vergaderen, wens ik de livestream te behouden. Bij de gemeenteraadverkiezingen beloofde Open Vld Kampenhout immers al een livestream van de gemeenteraad. Belofte maakt schuld”, benadrukt De Vroe.

Alle burgers die interesse hebben in het volgen van de eerste livestream vergadering van de Kampenhoutse gemeenteraad moeten vóór woensdag 27 mei om 16 uur een mailtje sturen naar inge.koekoekx@ocmw-kampenhout.be. De diensten bezorgen dan een korte handleiding om Teams te installeren en nodigen de geïnteresseerden uit om deel te nemen aan de zitting.