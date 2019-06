Sammy Moore op Kampenhout Swingt ADPW

24 juni 2019

Tijdens de zomermaanden organiseert de gemeente Kampenhout samen met de cultuurraad Kampenhout Swingt. Kampenhout Swingt bestaat uit 4 edities, een in het centrum en ee in elke deelgemeente: Kampenhout, Nederokkerzeel, Buken en Berg.

Op 4 juli komt charmezanger Sammy Moore naar het Gemeenteplein van Kampenhout. Op 25 juli is Nederokkerzeel aan de beurt. Op 8 augustus vindt Kampenhout Swingt plaats in Buken, terwijl het kerkplein van Berg op 29 augustus dienst doet als locatie.

Naast optredens van bekende en minder bekende groepen, is er ook aandacht voor Kampenhouts talent. Muziekgroepen uit Kampenhout of bands waarvan ten minste één lid in Kampenhout woont, krijgen de kans om podiumervaring op te doen. De drankbedeling tijdens Kampenhout Swingt wordt verzorgd door verenigingen uit Kampenhout. De inkom is gratis. Voor het eerst zal er tijdens de editie in het centrum van Kampenhout een namiddagactiviteit georganiseerd worden die vooral gericht is op senioren.