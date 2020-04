Rusthuisbewoners genieten van ‘afstandelijk’ bezoek Kim Aerts

07 april 2020

De rusthuisbewoners van woonzorgcentrum Molenstee in Kampenhout hebben dinsdag van familiebezoek kunnen genieten. Voor de gelegenheid werden er buiten dranghekken geplaatst met de nodige veiligheidsafstand die in acht werd genomen door de heersende coronamaatregelen. “Een aantal bewoners konden hun familie voor de eerste keer sinds 12 maart in levenden lijve ontmoeten, zij het weliswaar op een veilige afstand. Niet alleen het zonnetje deed hierbij heel veel deugd”, laat het rusthuis weten in een boodschap.