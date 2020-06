Primeur voor boswachter: “Eerste everzwijn geschoten in Kampenhout” KAR/RDK

16 juni 2020

17u18 0 Kampenhout Boswachter Marc Van Speybroeck heeft maandag zijn eerste everzwijn geschoten in Kampenhout. “Dat is hier eerder uitzonderlijk”, zegt de boswachter.

“De everzwijnen komen van de Ardennen en van het Meerdaalwoud in Oud-Heverlee. Ze kunnen enorm veel kilometers afleggen. In het bos tegen de Servaasstraat in Kampenhout was het prijs”, vertelt Van Speybroeck. “Ze waren met meerderen, maar de rest is gaan lopen door de knal. We mogen ze schieten omdat hier veel verkeer is en omdat er veel landbouwgewassen zijn. Tot nu toe hebben ze nog geen schade aangericht”, weet de boswachter. “Ze kunnen lang hier blijven omdat hier veel bossen zijn. Ze komen via Bertem, Kortenberg, noem maar op. In de vroege avond beginnen ze eten te zoeken. Deze ga ik zelf klaarmaken. Net zoals bij een varken kan je daar voor eigen consumptie hammetjes, koteletten en stoofvlees van maken.”