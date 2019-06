Politie waarschuwt voor diefstallen uit voertuigen ADPW

05 juni 2019

Politiezone KASTZE (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst) krijgt naar eigen steeds meer meldingen van diefstallen uit voertuigen. Daarom zetten ze een aantal tips op een rijtje. “Parkeer bij voorkeur in een garage of een andere veilige, drukbezochte en goed verlichte plaats, sluit je wagen altijd goed af, neem altijd je boordpapieren mee en verwijder alle waardevolle spullen. Ben je toch slachtoffer? Doe dan steeds aangifte bij de politie. Is er een verdachte situatie? Bel dan onmiddellijk 101", zo luidt het advies.