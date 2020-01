Politie waarschuwt voor beleggingsfraude ADPW

30 januari 2020

De lokale politiezone KASTZE (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst) waarschuwt zijn burgers voor de gevaren van beleggingsfraude. “Fraude komt overal voor. Ook bij beleggingen en financiële diensten. Jaarlijks worden honderden consumenten en bedrijven het slachtoffer van fraudepraktijken of ze stellen zich vragen bij de betrouwbaarheid van aanbieders van aantrekkelijke ‘alternatieve’ financiële producten. De belangrijkste tip: als het te mooi is om waar te zijn, is het dat ook”, zo luidt het advies van de politie.