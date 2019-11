Politie klist man die inbreekt in wagen ADPW

05 november 2019

Lokale politiezone KASTZE (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst) kreeg zondag een melding van een aantal alerte inwoners over een verdacht persoon in een wagen met ingeslagen ruit in Kampenhout. De verdachte liep vervolgens naar een fiets en sloeg op de vlucht. De inwoners bleven een oogje in het zeil houden en konden de politieploegen in de juiste richting wijzen, waarna de verdachte werd meegenomen. Hij is aangehouden door de onderzoeksrechter voor verschillende feiten van diefstal.