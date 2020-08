Oud-regisseur VRT schrijft boek over Jodentransport: “Enige trein die overvallen werd om gevangenen te bevrijden” Sabine Van Damme

12 augustus 2020

21u20 16 Kampenhout Mark De Geest, oud-regisseur bij de VRT, die onder meer aan de basis lag van series als Katarakt en In Vlaamse Velden, én ook enkele afleveringen van de populaire Gentse tv-reeks Flikken regisseerde, heeft een boek uit. Het is niet zijn eerste, wel zijn meest opmerkelijke. Want het is een op waarheid gebaseerd fictieverhaal over een Jodentransport naar Auschwitz. “Het enige ooit dat overvallen is, door 3 jonge kerels.”

Mark De Geest (68) had al 3 non-fictie boeken uit over de eerste wereldoorlog toen hij 15 jaar geleden het verhaal leerde kennen van het enige Jodentransport ooit dat is overvallen. “Drie jonge kerels, twintigers, met slechts één pistool, hielden de trein tegen in de buurt van Mechelen, en lieten de gevangenen ontsnappen”, vertelt hij. “Wat een geweldig verhaal vond ik dat. Ik wilde het verfilmen en schreef er een scenario over. Toen ik dit aan mijn uitgever vertelde, vroeg hij mij dat scenario in romanvorm uit te werken. Dus heb ik een boek gemaakt over het verhaal.”

Eén pistool

‘Transport XX – bestemming Auschwitz’ verscheen in maart, pal in coronatijd dus. En zo ging het nieuws daarrond verloren tussen ziekenhuiscijfers en coronagrafieken. Maar vandaag kwam De Geest signeren in Gent, bij Bookz&Booze. “Het verhaal is geromantiseerd, maar wel gebaseerd op waargebeurde feiten. Die trein is echt vertrokken in de Kazerne Dossin in Mechelen, op 19 april 1943, met bestemming Auschwitz. Aan boord zaten 1.631 Joodse mannen, vrouwen en kinderen. De oudste was 91, de jongste was een baby van 3 maanden oud. Simon Gronowski, 10 jaar oud, was de jongste die kon ontsnappen. Simon leeft nog, en geeft vandaag lezingen. Drie jonge kerels hebben de trein overvallen, met niks anders dan één pistool, en de gevangenen bevrijd. Het was het enige Jodentransport ooit dat is overvallen. Eén van de drie overvallers werd geëxecuteerd, de twee anderen belandden in een concentratiekamp, maar werden later bevrijd. Het is een echt heldenverhaal.”

Het boek ‘Transport XX – bestemming Auschwitz’ telt 170 pagina’s en kost 21,99 euro, en werd uitgegeven bij Horizon.