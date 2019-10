Oppositiepartijen betreuren werkwijze gemeentebestuur bij aankoop Kasteel Van Bellinghen Kim Aerts

23 oktober 2019

19u04 0 Kampenhout De aankoop van het Kasteel Van Bellinghen door de gemeente Kampenhout is voer tot discussie op de gemeenteraad donderdag. Oppositiepartijen Groen en N-VA betreuren de gang van zaken in de aankoopprocedure.

De gemeente Kampenhout wil het Kasteel Van Bellinghen kopen om te gebruiken als nieuw gemeentehuis tegen 2022. Kostprijs voor het pand: 1.995.000 euro. Over de aankoop ervan wordt donderdag op de gemeenteraad gestemd. Het stuit de oppositiepartijen tegen de borst dat de verkoop al in kannen en kruiken is, zonder enig voorafgaand overleg.

“De burgemeester beslist zonder overleg over een aankoop van 2 miljoen euro? Dat is grof en onbeschaamd ten opzichte van de gemeenteraad die donderdag plaatsvindt en waar de aankoop van het gebouw nog moeten worden goedgekeurd”, stelt Groen-raadslid Machteld Soetemans. Groen Kampenhout stelt zich onder andere ook vragen over aanpassingen die het gebouw uit 1855 nog dient te ondergaan en over de toegankelijkheid. “En werd het gebouw door meer dan een onafhankelijke schatter geschat? Wat met de energieprestatie van het gebouw en de kostprijs voor dit allemaal in orde te brengen? Mits een becijferd kostenplaatje kan de aankoop van het kasteel mogelijk deel uitmaken van een masterplan voor een nieuw gemeentehuis. Dat dit eerst op de gemeenteraad wordt besproken, is voor Groen vanzelfsprekend. Nu worden gemeenteraad en bij uitbreiding alle Kampenhoutenaren voor een voldongen feit gesteld. Die manier van werken aanvaarden we niet”, reageert Wim Vanhaverbeke, gemeenteraadslid voor Groen. Stefaan Vandevenne (N-VA) treedt hen bij. “Dit is een ondoordachte beslissing. De bijkomende kosten die hier moeten gemaakt worden veeg je met een miljoen euro niet uit. Waarom bewandelt men niet de piste van een nieuw gemeentehuis op de veilingsite?”, aldus gemeenteraadslid Vandevenne.