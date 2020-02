Oppositie blijft twijfels hebben bij gebruik Kasteel Van Bellinghen als nieuw gemeentehuis: “Aankoop is kat in een zak” Kim Aerts

21 februari 2020

13u26 0 Kampenhout De aankoop van het Kasteel Van Bellinghen door de gemeente Kampenhout blijft bij de oppositie de gemoederen beroeren.

“Eind vorig jaar besliste Kampenhout om het kasteel van Bellinghen aan te kopen voor een bedrag van 1.995.000 euro. Volgens burgemeester Kris Leaerts (Team Burgemeester) ging het om ‘een recent gerestaureerd gebouw met geïsoleerd dak en dubbele beglazing’”, stelt fractieleidster Machteld Soetemans van Groen. “Nochtans maakte het EPC -certificaat(energieprestatiecertificaat, red.) toen al melding van 373 vierkante meter dak dat niet geïsoleerd is en waren er aanbevelingen om de ramen te vervangen. Deze aankoop staat haaks op de beslissing van de gemeenteraad om de CO2-uitstoot van Kampenhout tegen 2030 met 40 procent terug te dringen. De ondertekening van de burgemeesterconvenant 2030 blijkt zo dus een dode letter. Het kostenplaatje om het oude kasteel aan de hedendaagse milieunormen te laten beantwoorden zal veel hoger uitvallen dan oorspronkelijk gemeld. Er zijn wel budgetten in de meerjarenplanning voorzien maar of die toereikend gaan zijn is nog maar de vraag”, maakt Soetemans zich druk.

Niet geschikt

N-VA Kampenhout, de andere oppositiepartij, deelt dezelfde mening. “Naast financiële en ecologische overwegingen, is een oud kasteel ook absoluut niet geschikt om dienst te doen als kantoorruimtes. En dat kan door geen enkele verbouwing worden goedgemaakt”, zegt gemeenteraadslid Stefan Vandevenne. “De aankoop van het kasteel is de zoveelste blunder van het gemeentebestuur inzake vastgoed. De oppositie legde haar bezwaren reeds enkele maanden geleden neer tijdens de gemeenteraad. Hierop kwam van het gemeentebestuur geen reactie tot op vandaag, de dag waarop er beslist zal worden over de aankoop”, beweert Vandevenne. Burgemeester Leaerts sust. “Wij zijn overgegaan tot een beredeneerde aankoop van het gebouw. Wij weten wat het gebouw inhoudt, waar de isolatienormen gehaald worden en waar er verbetering nodig is. De ramen zijn geïsoleerd, er isdubbel glas en het dak dient nog verder aangepast te worden. In functie van toegankelijkheid moeten er werken gebeuren en die zijn inherent verbonden aan de isolatie”, besluit Leaerts. De aankoop werd donderdag op de gemeenteraad goedgekeurd. Voor de aanpassingswerken is er een miljoen euro voorzien.