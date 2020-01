Ook volwassenen welkom op springkastelenfestival KAR

29 januari 2020

De gemeentes Kampenhout en Steenokkerzeel slaan de handen in elkaar om een springkastelenfestival op poten te zetten het laatste weekend van februari. En dat springfestijn is er niet alleen voor kinderen vanaf 6 jaar, maar ook voor volwassenen.

Inwoners van Kampenhout kunnen zich inschrijven via www.kampenhout.be/tickets of bij de sport- en jeugddienst tijdens de openingsuren en betalen 3 euro inschrijvingsgeld. Vanaf dit jaar zijn niet-inwoners ook welkom. Zij betalen 6 euro inschrijvingsgeld. Het evenement vindt plaats in Sporthal Hertblock in Steenokkerzeel. De volledige sporthal wordt omgetoverd tot één groot springeiland. Volwassenen zijn welkom zaterdag 29 februari van 20 tot 22 uur.