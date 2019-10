Ook speed pedelec geflitst tijdens flitsmarathon ADPW

09 oktober 2019

12u42 5

Tijdens de flitsmarathon controleerde politiezone KASTZE (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst) 5.323 voertuigen. 579 bestuurders werden geflitst. De grootste snelheidsduivel werd op de Haachtsesteenweg in Steenokkerzeel geflitst aan een duizelingwekkende snelheid van 153 kilometer per uur, daar waar een snelheidsbeperking tot 70 kilometer per uur geldt. De bestuurder mocht zijn rijbewijs onmiddellijk inleveren voor 15 dagen. Ook een speed pedelec werd geflitst. Dat gebeurde op de Perksesteenweg aan 42 kilometer per uur, daar waar de snelheid beperkt is tot 30 kilometer per uur.