Online platform moet shoppen in Kampenhout aanmoedigen KAR

31 maart 2020

17u35 0 Kampenhout Gwenny De Vroe (Open Vld), schepen voor Lokale Economie en Communicatie, heeft een online platform gelanceerd op de gemeentelijke website om iedereen aan te moedigen om lokaal te blijven shoppen in coronatijden.

“Meer dan ooit willen we de lokale handelaars en horeca in Kampenhout een hart onder de riem steken en ervoor zorgen dat ondernemers hun klanten kunnen blijven bedienen tijdens de gedwongen sluiting als gevolg van de coronacrisis”, benadrukt de schepen. Het gemeentebestuur wil de Kampenhoutse economie, handel en horeca ondersteunen en informeren omtrent de verschillende opties om hun producten en diensten tot bij elke Kampenhoutenaar te brengen. Het platform bundelt alle online handelaars, maar ook de restaurants die een online formule hebben uitgewerkt. “Ik zag veel handelaars die op Facebook berichtten over hun online verkoop, maar er was duidelijk nood aan een overzicht”, zegt De Vroe.

Oproep

Het gemeentebestuur lanceert ook een oproep via brief, mail en sociale media aan alle ondernemers om hun acties, producten en diensten te laten registreren op het online platform. “We moedigen ondernemers ook aan om via hun bestaande websites of via andere kanalen cadeaubons aan te bieden”, vertelt De Vroe.

Kampenhout is recent ook gestart met het uitsturen van een digitale nieuwsbrief. De eerste twee digitale nieuwsbrieven werden al verstuurd naar aanleiding van de COVID19- crisis.