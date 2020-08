OCMW Kampenhout bouwt voormalig kinderdagverblijf om tot ontmoetingsruimte Kim Aerts

24 augustus 2020

14u22 0 Kampenhout Het OCMW van Kampenhout wil het voormalig kinderdagverblijf ombouwen tot een laagdrempelige ontmoetingsruimte voor kwetsbare gezinnen en inwoners die te maken krijgen met armoede.

“Het verbouwingsproject van het voormalige kinderdagverblijf biedt hiervoor uitstekende mogelijkheden. Verschillende erkende diensten en vrijwilligers kunnen hier aan de slag om het proactieve en ondersteunende werk van het OCMW vorm te geven. Ook het Huis van het Kind zal er een onderkomen vinden. Ouders , kinderen en jongeren kunnen hier terecht met vragen over opvoeden, opgroeien, juiste keuzes maken”, zegt OCMW-schepen Greet Willems.

“Het mama-depot biedt ouders dan weer de kans om bruikbare tweedehands artikelen uit te zoeken. Het OCMW wil ook werken aan basisvaardigheden en aan inzicht in basisrechten. Mensen kunnen in deze locatie terecht met hun hulpvragen aangaande woonbegeleiding, arbeidstrajectbegeleiding en taalverwerving”, vertelt de schepen.

Kinderarmoede

Om deze thematische werking op te starten heeft het OCMW al een basis gelegd met het project ‘Het OCMW aan a deu’ (het OCMW aan je deur, red). Het directe contact met de inwoners van Kampenhout leverde voldoende hulpvragen op waardoor diensten en vrijwilligers gericht aan de slag kunnen gaan. Een hulpvraag wil het OCMW alvast centraal stellen: de kinderarmoede in onze gemeente.

“Ik ben trots op dit initiatief van het OCMW en Greet. Kinderen zijn de toekomst en we moeten ze alle mogelijke kansen geven om hun talenten te ontwikkelen. Het verdient onze volle steun. Ook ik zal hier mijn steentje bijdragen”, zegt gemeenteraadslid Bart Crommelinck. “Het OCMW wil verhinderen dat gezinsarmoede een hypotheek legt op de toekomst van deze kinderen. Zij mogen het zo noodzakelijke startkapitaal van cognitieve, sociale, artistieke en technische vaardigheden niet missen. In samenwerking met onze scholen en diensten zijn onze kinderen welkom voor taalondersteuning , huiswerkbegeleiding, leesvaardigheid , digitale vaardigheden.” En wat met inwoners die zich nergens thuis voelen ? Ook zij zijn welkom voor een kop koffie , voor een verfrissende douche , voor een babbel en wat thuisgevoel.Het project is goedgekeurd en de structuren krijgen vorm. Als de lokalen in orde zijn gebracht, kunnen de diensten aan de slag.