Nieuw hondenlosloopbos komt achter sporthal: “Hopelijk voor het einde van het jaar” Kim Aerts

24 juni 2020

13u48 0 Kampenhout De gemeente Kampenhout heeft plannen op tafel liggen om achter de sporthal een hondenlosloopbos in te richten. “Ik hoop nog voor het einde van het jaar het bos officieel te mogen openen”, blikt bevoegd schepen Gwenny De Vroe (Open Vld) vooruit.

“Op de openbare weg is het in Kampenhout verboden om een hond zonder leiband te laten lopen. Vooral voor mensen die een kleine tuin hebben of die op een appartement wonen, is het vaak moeilijk om de hond eens vrijuit te laten lopen”, zegt schepen Gwenny De Vroe, schepen Dierenwelzijn. Zij trekt zo’n 10.000 euro uit voor het project.

Ontwerp

Van woensdag 24 juni tot donderdag 23 juli kan iedereen het ontwerp van de toegankelijkheidsregeling inkijken voor het hondenlosloopbos. Deze regelt de toegankelijkheid voor bezoekers en honden in het afgebakend gebied. Het ontwerp voor de toegankelijkheidsregeling ligt ter beschikking in het gemeentehuis. Door de geldende veiligheidsmaatregelen kan alleen op afspraak gewerkt worden.

“Na de publieke consultatie kunnen de diensten werk maken van de nodige omgevingsvergunning en de omheining om iedereens veiligheid te garanderen. Uiteraard zal tevens een ruime bufferstrook voorzien worden. Ik hoop nog voor het einde van het jaar het bos officieel te mogen openen”, besluit De Vroe.