Natuurpunt organiseert fietstocht KAR

28 augustus 2019

Natuurpunt Kampenhout organiseert op 1 september een begeleide fietstocht langs de natuurgebieden in Kampenhout. Het vertrek is voorzien om 14 uur op het dorpsplein van Kampenhout en de totale afstand bedraagt ongeveer 23 kilometer. Onderweg zal af en toe gestopt worden voor een toelichting. Meer info over de tocht vind je op www.natuurpunt.be.