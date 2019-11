Nacht van Gwenny & Co brengt geld in het laatje voor Chiro Kampenhout KAR

08 november 2019

16u50 2 Kampenhout De tiende editie van de Nacht van Gwenny & Co in Kampenhout heeft 1263,90 euro opgebracht. De winst is ten voordele van Chiro Kampenhout.

Op zaterdag 5 oktober 2019 organiseerde de vzw Gwenny & Co de 10de Nacht van Gwenny & Co. De winst van het evenement gaat jaarlijks naar een lokaal goed doel of vereniging. Dit jaar is Chiro van Kampenhout de gelukkige. Gwenny De Vroe (Open Vld) schonk 1263,90 euro aan de Kampenhoutse jeugdvereniging.

“Ik ben heel blij dat deze editie een groot succes was. Dit dankzij de ondersteuning en hulp van alle medewerkers én vrijwilligers. Hen wil ik nogmaals hartelijk danken”, benadrukt Gwenny De Vroe namens de vzw.

Na het succes van afgelopen jaren voorzag de organisatie ook voor deze editie een ‘taxi-service’ aan de deur voor het veilig verlaten van het feest. Ook jaar werd deze georganiseerd door Jong Vld Kampenhout onder leiding van voorzitter Cedric Hoste. Met deze ‘taxi-service’ haalde de politieke vereniging 125 euro op. Dit bedrag werd integraal aan hen geschonken.