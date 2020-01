Mobiele lijnwinkel komt naar Kampenhout KAR

27 januari 2020

Vervoersmaatschappij De Lijn zal op verschillende dinsdagen doorheen het jaar de Mobiele Lijnwinkel stationeren op het Gemeenteplein in Kampenhout. Dit zal steeds plaatsvinden tijdens de markt op dinsdag tussen 14 en 18 uur. Zo wil De Lijn de bevolking beter van dienst zijn. Je kan er terecht voor informatie over tram- en buslijnen, dienstregelingen en de aankoop van vervoerbewijzen. De exacte data vind je via de gemeentelijke website.