Man wordt veroordeeld voor partnergeweld...en gaat een jaar later opnieuw door het lint WHW

07 november 2019

17u17 0 Kampenhout Een man uit Kampenhout is veroordeeld tot 6 maanden cel voor partnergeweld. Een dik jaar na zijn eerste veroordeling voor partnergeweld haalde hij opnieuw uit naar zijn vriendin.

In maart 2017 kreeg hij een celstraf van 1 jaar met uitstel nadat hij enkele slagen had uitgedeeld aan zijn vriendin. Op 9 oktober 2018 ging hij opnieuw door het lint. Na een alledaagse discussie greep hij haar vast en gaf haar een vuistslag op haar neus. “Ze viel mij aan en ik heb me enkel verdedigd”, klonk zijn uitleg tegen de politie. Het slachtoffer gaf na de feiten dan weer aan dat ze er genoeg van had. “Hij moet hier weg. ik ben het beu”, klonk het. Uiteindelijk woont hij vandaag nog steeds bij haar.