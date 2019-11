Man vult ‘gat na pensioen’ op door zes jaar lang kinderporno te verzamelen WHW

15u15 0 Kampenhout Een 75-jarige man uit Kampenhout die zes jaar lang kinderporno verzamelde en verspreidde is veroordeeld tot 2 jaar cel met uitstel. “Hij viel in een gat toen hij op pensioen ging”, pleitte de verdediging eerder.

In 2017 maakte een internationale organisatie er het Belgische gerecht attent op dat er vanop twee IP-adressen in België kinderporno werd verspreid. Onderzoek leidde naar de zeventiger in Kampenhout. Bij een huiszoeking in zijn woning trof de politie 70 gigabyte aan kinderpornografisch materiaal aan. De man gaf toe dat hij tot drie uur per dag besteedde aan zijn verzameling. Meer dan zes jaar lang spendeerde hij uren aan die ‘hobby’. Hij was er naar eigen zeggen eerder toevallig mee begonnen en besefte wel dat het fout was, maar hij kon het niet laten. Volgens de gerechtspsychiater had de man niet zozeer een seksuele problematiek, maar wel vooral een obsessief-compulsieve persoonlijkheid. “Het is vooral de verveling na zijn pensioen die tot de feiten geleid heeft”, klonk het. “Voordien had mijn cliënt een voorbeeldige carrière en een onberispelijk verleden.” De rechter besloot geen probatievoorwaarde op te leggen. “De recidivekans is uiterst klein. Daarom lijkt me dat niet nodig”, klonk het.