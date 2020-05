Man steelt bpost-vestje dat vrouw buiten hangt als eerbetoon aan overleden collega Joris Smets Robby Dierickx

04 mei 2020

15u58 0 Kampenhout Vorige week dinsdag is een onbekende aan de haal gegaan met een bpost-vestje in Kampenhout. Martine Heylighen (50) had dit al een paar dagen voor haar woning op een stoel hangen, als eerbetoon aan een collega die overleden is aan het coronavirus. “De dader moet niet gestraft worden, maar ik hoop dat hij het uit respect wel komt terugbrengen”, stelt Martine.

Martine is zelf al 27 jaar postbode bij bpost. Onlangs is een werknemer van bpost aan het coronavirus overleden. Als eerbetoon hebben veel collega’s hun fleece vest van bpost buiten hangen. “We hadden allemaal afgesproken om buiten een vestje te hangen”, stelt Martine. “Ik had het op een stoel buiten aan de voordeur gehangen en een kaarsje bijgezet. Op een dag kwam ik thuis en het was weg. Ik vroeg aan mijn man of hij van iets wist, maar hij zei van niet. Dan ben ik de camerabeelden gaan bekijken. Daar is duidelijk op te zien dat een man voorbij fietst, afstapt en het vestje meepakt. Echt niet zo leuk in deze tijden, hopelijk heeft hij er geen slechte bedoelingen mee. Die jongen moet van mij niet gestraft worden, maar ik heb wel een afspraak bij de politie om het te melden. Ik hoop wel dat hij het uit respect terugbrengt. Dat zou ik heel hard appreciëren”, besluit Martine.



