Man ergert zich aan rijstijl van voorligger en deelt slag uit: 15 maanden cel gevorderd Wouter Hertogs

21 september 2020

16u15 0 Kampenhout Een man riskeert 15 maanden cel voor een geval van zware verkeersagressie. De man zou daarbij het slachtoffer achterna gereden zijn en een vuistslag hebben toegediend. “Hij heeft enkel zichzelf verdedigd”, aldus zijn advocaat.

Op 7 september 2019 was het beweerde slachtoffer op weg naar zijn schoonzus, die in Kampenhout woonde. “De verdachte reed achter mijn cliënt aan en ergerde zich blijkbaar zo hard aan diens rijstijl dat hij het nodig vond hem te volgen tot op de oprit van de schoonzus”, zei de advocate van de burgerlijke partij. “Daar schold hij mijn totaal verraste en verbouwereerde cliënt de huid vol en diende hem een vuistslag toe. Mijn cliënt kwam ten val en liep een wervelfractuur op waardoor hij nog steeds arbeidsongeschikt is.”

Verkeerd slachtoffer?

Het parket bevestigde dit relaas van de feiten. “We vragen ons eigenlijk af of de beklaagde zich zelfs niet vergist heeft van slachtoffer en het eigenlijk op een andere bestuurder, van een gelijkaardige wagen, gemunt had”, klonk het. “In ieder geval heeft dit slachtoffer niets gedaan dat deze agressie kon rechtvaardigen.”

“Mijn cliënt ergerde zich inderdaad aan de rijstijl van de tegenpartij”, pleitte de advocaat van E.F. “En op die oprit is er ruzie ontstaan omdat hij de tegenpartij daarover aansprak. Maar het is de tegenpartij die mijn cliënt bij de keel heeft gegrepen en mijn cliënt heeft zich enkel verdedigd. Minstens is er twijfel over de exacte toedracht van de feiten.”

Uitspraak op 19 oktober.