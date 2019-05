Man door lint tegen vriendin tijdens uitje aan Zilvermeer WHW

23 mei 2019

15u21 6 Kampenhout Een dertiger uit Kampenhout riskeert 9 maanden cel voor intrafamiliaal geweld. Toch heeft hij naar eigen zeggen geen nood aan een cursus agressiebeheersing.

Op 31 mei 2018 ging hij aan het Zilvermeer in Mol, waar hij met vrouw en dochter op vakantie was, door het lint. Nadat hij teveel had gedronken en cannabis gerookt had eiste hij 200 euro van zijn vriendin. Een fikse discussie volgde en ze besloot naar huis te gaan. Hierop gaf hij haar een kniestoot en meerders slagen. Zelf meent hij geen problemen te hebben. “Ik verslaafd? Ik ga werken elke dag. Dat valt dus wel mee. U wilt me waarschijnlijk een of andere cursus aansmeren maar dat hoeft niet hoor”, verdedigde hij zichzelf. Uitspraak op 27 juni.